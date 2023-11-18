Суд Москвы 22 ноября приступит к допросу экс-министра Абызова

Его обвиняют в отмывании денег, незаконном предпринимательстве и коммерческом подкупе

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Допрос бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова начнется в Преображенском суде Москвы 22 ноября. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Алексей Кирсанов.

"В данный момент и сторона обвинения и сторона защиты закончили предоставлять доказательства. Планируется, что 22 ноября начнется допрос самого Абызова, вероятно, через пять-семь дней его закончат, и тогда начнутся прения сторон", - сказал защитник.

Абызов обвиняется в отмывании денег, незаконном предпринимательстве и коммерческом подкупе. Кроме него по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, экс-министр в апреле 2012 года со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из нескольких функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом. Сам бывший министр с момента своего задержания отрицает свою причастность к каким-либо преступным деяниям.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по гражданскому иску Генпрокуратуры обратил в доход государства денежные средства Абызова в размере более 32 млрд рублей. Процесс по делу экс-министра проходит в Преображенском суде, однако он проводит выездные заседания на территории Мосгорсуда.