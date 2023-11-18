18 ноября, 09:32

В Приморье из-за переливов на участках дорог оказались отрезаны девять населенных пунктов

В поселке Терней из-за обильных осадков также затопило восемь придомовых участков

ТАСС, 18 ноября. В Приморском крае девять населенных пунктов оказались отрезаны в результате переливов на трех участках автодорог. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

"По оперативным данным, из-за прошедших обильных осадков на территории Тернейского округа произошел подъем уровня воды в реке Серебрянка, в результате чего оказались затопленными восемь придомовых участков в поселке Терней. Кроме того, из-за переливов на трех участках автодорог краевого значения отрезаны девять населенных пунктов (Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычиха)", - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению проездов запланированы после спада уровня воды. "Ранее в превентивных целях в Тернейский округ была передислоцирована группа спасателей МЧС России, которые в случае необходимости готовы оказать адресную помощь населению. Главное управление МЧС России по Приморскому краю продолжает следить за развитием обстановки в регионе и функционирует в режиме повышенной готовности", - добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что непогода на территории Приморского края привела к ограничению проезда на участках дорог в нескольких районах, также отменили несколько автобусных рейсов и внутрирегиональных авиарейсов. 

Теги:
РоссияПриморский край
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