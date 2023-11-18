Эксперты из Москвы приступили к расследованию дела об обрушении дома в Астрахани

По данным следствия, уже допросили более 70 жильцов

АСТРАХАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Эксперты-криминалисты, привлеченные Следственным комитетом России, приступили к расследованию уголовного дела по факту обрушения двух подъездов жилого дома в Астрахани, сообщила пресс-служба СК РФ.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУ СК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России. По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, допрашиваются работники администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая", - говорится в сообщении.

Допросили более 70 жильцов дома, произвели выемки необходимых документов, установили и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также записи очевидцев происшествия. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых повреждение несущей конструкции при ремонте здания.