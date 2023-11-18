18 ноября, 09:37

В Одесской области без света остались 2 тыс. семей

По данным украинского энергохолдинга "ДТЭК", ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В Одесской области 2 тыс. семей остались без электроснабжения. Об этом сообщил украинский энергохолдинг "ДТЭК".

"В Одесской области 2 тыс. семей остались без света. Ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось о повреждении одного из энергетических объектов в Одесской области. Ночью в области объявлялась воздушная тревога. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация