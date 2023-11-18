В Одесской области без света остались 2 тыс. семей

По данным украинского энергохолдинга "ДТЭК", ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В Одесской области 2 тыс. семей остались без электроснабжения. Об этом сообщил украинский энергохолдинг "ДТЭК".

"В Одесской области 2 тыс. семей остались без света. Ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось о повреждении одного из энергетических объектов в Одесской области. Ночью в области объявлялась воздушная тревога.