В Одесской области без света остались 2 тыс. семей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В Одесской области 2 тыс. семей остались без электроснабжения. Об этом сообщил украинский энергохолдинг "ДТЭК".
"В Одесской области 2 тыс. семей остались без света. Ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.
Ранее сообщалось о повреждении одного из энергетических объектов в Одесской области. Ночью в области объявлялась воздушная тревога.