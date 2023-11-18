18 ноября, 10:57

В Москве возбудили дело о реабилитации нацизма за осквернение памятника на Поклонной горе

По данным следствия, нетрезвый мужчина вылил в Вечный огонь жидкость и разбросал венки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщает столичный СК.

"Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.

Ночью 18 ноября нетрезвый мужчина осквернил памятник советским войнам на Поклонной горе. Для этого он заранее приготовил пластиковую бутылку с жидкостью, которую вылил в Вечный огонь, и разбросал венки. Его оперативно задержали. Решается вопрос о его аресте. 

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