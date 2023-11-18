18 ноября, 11:00

В Красноярском крае нашли тело пропавшего после уроков мальчика

По данным полиции, семья школьника не попадала в поле зрения правоохранительных органов

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. В Ачинске нашли тело 12-летнего мальчика, пропавшего накануне после уроков. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Красноярскому краю.

"Тело мальчика обнаружено. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Вечером 17 ноября мать школьника обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она сообщила, что ребенок не вернулся домой после уроков в школе. На поиски мальчика направили около 100 человек - сотрудники полиции, волонтеры, родственники. По данным полиции, семья ребенка в поле зрения правоохранительных органов не попадала. 

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РоссияКрасноярский край
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