18 ноября, 11:16

СМИ: бойцы интернационального легиона устроили поножовщину в Киеве

По данным издания "Страна", несколько человек госпитализировали

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бойцы интернационального легиона устроили в Киеве пьяную драку, переросшую в поножовщину, несколько человек госпитализированы. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, конфликт произошел ночью в Дарницком районе столицы в частном доме.

"Во время употребления спиртных напитков между гражданином Великобритании Лионом Мшери, гражданином США Рони Редету, гражданином Канады Томасом Морисом и гражданином Румынии Арпадом Вересом произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Во время драки британец схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног. После этого Мшери ударил кулаком румына, сломав ему челюсть", - приводит издание слова источника.

Британца пока не задержали, решение будет приниматься по итогу правовой квалификации происшествия. 

Теги:
Украина
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