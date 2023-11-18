18 ноября, 12:27

Посольство РФ в Индии занимается инцидентом с гибелью россиян в предгорьях Гималаев

По первичным данным, смерть не носила насильственного характера, сообщили в диппредставительстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Индии взаимодействует с индийскими правоохранительными органами по делу о гибели двух россиян в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран (штат Химачал-Прадеш) на севере страны. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

"Посольство поддерживает плотный контакт с правоохранительными органами штата", - проинформировали дипломаты.

Как подтвердили в посольстве, "полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России - мужчины (37 лет) и женщины (21 год)". "По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие", - указали в посольстве.

Тела россиян со следами порезов были обнаружены у термального источника. На месте гибели людей также были найдены лезвие, мобильный телефон, свечи и другие предметы. В гостевом доме, где жили россияне, нашли небольшую записку на английском языке, содержащую просьбу передать их личные вещи в российское посольство и родственникам. 

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