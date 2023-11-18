На Ставрополье семья из трех человек насмерть отравилась угарным газом

СК возбудил дело

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели супругов и их несовершеннолетней дочери в результате отравления угарным газом на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Утром 18 ноября в частном домовладении в поселке Левокумка обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка. По данному факту в следственном отделе по городу Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, члены семьи отравились угарным газом. На место происшествия выехал руководитель следственного отдела и следственно-оперативная группа. Следователь СК осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинские экспертизы, также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при техническом обслуживании газового оборудования. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.