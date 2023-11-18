18 ноября, 14:38

В ДТП в Калининградской области погиб один человек

Еще трое пострадали

КАЛИНИНГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в дерево у поселка Каштановка в Калининградской области. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

Авария произошла днем у поселка Каштановка Зеленоградского муниципального округа. Водитель легкового автомобиля въехал в дерево. "В результате пострадал он сам и еще три пассажира. Пассажирка погибла на месте происшествия, двое других пассажиров и водитель получили травмы", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области и пожарно-спасательной части №15 достали пострадавших из покореженного автомобиля и передали бригадам скорой медпомощи, добавили в ГУ МЧС. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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