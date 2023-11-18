Суд в Москве отправил под домашний арест студентку за оправдание подрыва Крымского моста

Анастасия Улыбышева будет находиться под арестом до 16 января

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест студентку Московского городского психолого-педагогического университета Анастасию Улыбышеву за пост в Telegram-канале с оправданием теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Хорошевского районного суда Москвы от 17 ноября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 16 января 2024 года, в отношении Улыбышевой А.А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета)", - сказали в суде.

Как говорится в материалах дела, оглашенных в суде, обвиняемая - 18-летняя студентка первого курса Московского городского психолого-педагогического университета. В октябре 2022 года в своем личном Telegram-канале она разместила пост, посвященный подрыву Крымского моста.

Сотрудники СК сочли, что в посте содержится оправдание терроризма. Улыбышева признала вину. Следствие просило суд отправить девушку в СИЗО, однако суд в качестве меры пресечения избрал ей домашний арест.