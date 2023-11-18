18 ноября, 15:02

Суд в Москве отправил под домашний арест студентку за оправдание подрыва Крымского моста

Анастасия Улыбышева будет находиться под арестом до 16 января

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест студентку Московского городского психолого-педагогического университета Анастасию Улыбышеву за пост в Telegram-канале с оправданием теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Хорошевского районного суда Москвы от 17 ноября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 16 января 2024 года, в отношении Улыбышевой А.А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета)", - сказали в суде.

Как говорится в материалах дела, оглашенных в суде, обвиняемая - 18-летняя студентка первого курса Московского городского психолого-педагогического университета. В октябре 2022 года в своем личном Telegram-канале она разместила пост, посвященный подрыву Крымского моста.

Сотрудники СК сочли, что в посте содержится оправдание терроризма. Улыбышева признала вину. Следствие просило суд отправить девушку в СИЗО, однако суд в качестве меры пресечения избрал ей домашний арест. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация