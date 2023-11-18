18 ноября, 15:33

Полиция возбудила дело после нападения возле банка в центре Москвы

По предварительным данным, похищено 300 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о разбое возбуждено после вооруженного нападения возле банка в центре Москвы и хищения 300 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По данному факту 17 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Вечером в пятницу на улице Пресненский Вал неизвестные обстреляли двух мужчин, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Mercedes. Один человек пострадал. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что, предварительно, похищено порядка 300 млн рублей. Стрельба велась из травматического пистолета. В ходе вооруженного нападения злоумышленники не смогли забрать у курьеров всю имеющуюся у них сумму. Из-за того, что порвалась сумка, выпали около 7 млн рублей, которые удалось сохранить. 

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