18 ноября, 15:38

В Башкирии ликвидировали пожар в многоквартирном доме

В результате возгорания никто не пострадал

ТАСС, 18 ноября. Пожар в многоквартирном доме в одной из деревень Башкирии ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Башкирии огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме", - сообщили в ведомстве.

Пожар в многоквартирном доме в деревне Старые Киешки на площади 605 кв. м возник днем 18 ноября. Горели три квартиры и кровля жилого дома. В результате пожара никто не пострадал, 32 жильца, среди которых 9 детей, самостоятельно эвакуировались. По данным МЧС, в ликвидации участвовали 32 специалиста и 12 единиц техники.

Прокурор Кармаскалинского района координирует работу правоохранительных органов и спецслужб на месте пожара. Также на контроль прокуратуры взято установление причин и обстоятельств произошедшего. 

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