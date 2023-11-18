В Нижнем Новгороде при строительстве ледового дворца погиб рабочий

Несчастный случай поставлен на контроль руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области

ТАСС, 18 ноября. Рабочий погиб при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде. Мужчина упал с высоты около 4-5 м. Об этом сообщает Госинспекция труда Нижегородской области.

"Выясняются обстоятельства и причины несчастного случая с работником на строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, 18 ноября около 15:30 поступила информация о том, что на территории строящегося ледового дворца при выполнении работ погиб 32-летний рабочий, он упал с высоты около 4-5 м. "Обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Несчастный случай поставлен на контроль руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Ильи Мошеса.