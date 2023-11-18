18 ноября, 16:37

В Калининградской области задержали женщину за попытку поджога военкомата

Причины ее поступка выясняются

КАЛИНИНГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая попыталась поджечь здание военкомата в городе Советске Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Злоумышленница задержана, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия", - сказал Лысков.

Собеседник агентства подтвердил, что задержанная пыталась поджечь здание военкомата в городе Советске. Причины ее поступка выясняются.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев, сообщили о происшествии и распространил видео, на котором видно, как женщина пытается поджечь здание. 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
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