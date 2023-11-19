18 ноября, 21:25

На внутренней стороне 102-го км МКАД произошло ДТП с участием двух машин

Движение осуществляется по двум полосам из пяти

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Движение на внутренней стороне 102-го км МКАД - перед развязкой с Щелковским шоссе - затруднено в результате аварии с участием двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 102-го км МКАД (перед развязкой с Щелковским шоссе) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Движение осуществляется по двум полосам из пяти. 

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