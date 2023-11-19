В Киеве произошли взрывы

В городе действует предупреждение об угрозе с воздуха

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве, где ранее была объявлена воздушная тревога, очевидцы сообщают, что видели вспышки. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Издание не приводит других подробностей.

В 23:46 мск в Киеве было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха, в 00:30 мск тревога была отменена, но в 00:35 мск вновь введена.

Тревога действует и в Киевской области, а также в Винницкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской областях.