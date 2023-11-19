19 ноября, 02:17
Военная операция на Украине

В поселке Белгородской области из-за обстрела ВСУ повредилась линия электропередачи

Также пострадали три частных домовладения, выбиты окна, посечены фасады и заборы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Линия электропередачи и три домовладения повреждены в результате обстрела поселка Ровеньки Белгородской области со стороны ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения, выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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