В поселке Белгородской области из-за обстрела ВСУ повредилась линия электропередачи

Также пострадали три частных домовладения, выбиты окна, посечены фасады и заборы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Линия электропередачи и три домовладения повреждены в результате обстрела поселка Ровеньки Белгородской области со стороны ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения, выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.