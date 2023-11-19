В Башкирии в результате пожара в пятиэтажном доме погибли женщина и ребенок

Возгорание произошло на улице Некрасова в городе Янауле

ТАСС, 19 ноября. Женщина и четырехлетняя девочка погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

"При самостоятельной эвакуации женщина 34 лет и ребенок получили отравление продуктами горения. К сожалению, в карете скорой помощи женщина скончалась, девочку четырех лет успели довезти до больницы, но позже в приемном покое констатирована ее смерть", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на воскресенье на улице Некрасова в городе Янауле, загорелось подсобное помещение на четвертом этаже дома. Причина возгорания устанавливается.

Отмечается, что пожарные спасли 19 человек, из них 10 детей. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.