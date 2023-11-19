19 ноября, 04:25

В Башкирии в результате пожара в пятиэтажном доме погибли женщина и ребенок

Возгорание произошло на улице Некрасова в городе Янауле

ТАСС, 19 ноября. Женщина и четырехлетняя девочка погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

"При самостоятельной эвакуации женщина 34 лет и ребенок получили отравление продуктами горения. К сожалению, в карете скорой помощи женщина скончалась, девочку четырех лет успели довезти до больницы, но позже в приемном покое констатирована ее смерть", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на воскресенье на улице Некрасова в городе Янауле, загорелось подсобное помещение на четвертом этаже дома. Причина возгорания устанавливается.

Отмечается, что пожарные спасли 19 человек, из них 10 детей. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. 

Теги:
РоссияБашкортостан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация