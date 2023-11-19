19 ноября, 05:36

В Болгарии из-за ураганного ветра погибли два человека

В Варне объявлен режим чрезвычайной ситуации

СОФИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Штормовая погода, сопровождающаяся проливными дождями и ураганным ветром, привела к гибели двух человек в Болгарии.

Как сообщает полиция, сильный ветер вырвал с корнем дерево в болгарской столице, которое упало на проезжавший рядом автомобиль, 65-летний водитель погиб на месте происшествия, а его жена с тяжелыми травмами была госпитализирована.

В Варне обломки дерева убили 41-летнюю женщину. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. "Тяжелая метеорологическая ситуация привела к гибели человека. Ураганный ветер и сильный дождь, в отдельных местах снег затрудняют работу аварийных бригад. Нарушено электроснабжение во всех городских районах. Тонны упавших веток и деревьев блокируют ключевые дороги, разрушают городскую инфраструктуру. Дорожное движение частично блокировано", - говорится в сообщении городской администрации Варны.

Жителей города и прилежащих районов призывают не выходить на улицы. На море - шестибалльный шторм, морской порт Варны закрыт.

Сложная метеоситуация отмечается по всему болгарскому Черноморью, где объявлен оранжевый код опасности.

Из-за снегопада блокированы дороги и нарушено электроснабжение и в других областях Болгарии. 

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