В Красноярском крае подросток сознался в убийстве одноклассника

По версии следствия, 12-летний мальчик стал оскорблять одноклассника у него дома, тот взял в сенях топор и ударил гостя

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника, тело которого сбросил в реку. Подростка поместили в социальное учреждение, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю.

"[Он] сознался, все рассказал", - сообщили журналистам в СК.

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Ачинска о том, что ее 12-летний сын не вернулся из школы. На следующий день тело мальчика обнаружили в реке Мазулька, протекающей в границах города, с признаками насильственной смерти.

Предварительным расследованием установлено, что днем 17 ноября погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между ними произошел конфликт, пришедший в гости подросток стал оскорбительно выражаться в адрес одноклассника, тот взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы. После осознания содеянного подросток вынес тело в огород, погрузил в тележку, вывез к реке и сбросил в воду. При осмотре места происшествия, у реки и в доме обнаружили следы крови, предметы одежды, принадлежащие однокласснику погибшего, со следами крови, в хозяйственной постройке дома нашли рюкзак потерпевшего, обнаружили тележку со следами вещества бурого цвета.