В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Пострадал пассажир легкового автомобиля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, еще один человек пострадал в результате ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла ранним утром на 133-м км дороги Р-177. Водитель, управляя автомобилем Nissan Skyline, выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, после чего машина вылетела в кювет. "Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ", - сказали в Госавтоинспекции.