19 ноября, 06:24

В Стамбуле задержали одного из главарей наркокартеля

Это вторая крупная операция турецкой полиции против международного наркобизнеса, проведенная в городе в конце этой недели

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция в воскресенье задержала одного из главарей западнобалканского крыла международного наркокартеля в ходе операции в Стамбуле. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Гражданин Хорватии Кристиан Палич, объявленный в розыск Интерполом, рядом стран Европы и Бразилией, задержан в районе Бешикташ Стамбула в рамках операции "Картель-3". ОПГ, в которую он входит, наладила связи с преступными организациями Южной Америки и играет важную роль в поставках кокаина в Европу и отмывании денег от контрабанды наркотиков", - написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Это вторая крупная операция турецкой полиции против международного наркобизнеса, проведенная в Стамбуле в конце этой недели. В субботу в городе был взят под стражу главарь группировки Ненад Петрак из Хорватии. Его ОПГ действует в девяти странах и причастна к контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу.

Правоохранительные органы Турции в ноябре провели успешные операции по борьбе с международным наркобизнесом. 2 ноября в Стамбуле были взяты под стражу главарь международной ОПГ Comanchero Хасан Айык и еще 40 человек. 9 ноября в Анкаре были задержаны 210 человек, в том числе главарь ОПГ Джамушхан Улус, занимавшейся контрабандой наркотиков из Центральной Азии. 10 ноября по подозрению в контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу, в совершении убийств и похищении людей турецкая полиция взяла под стражу выходца из Албании Дритана Рексхепи. 

Теги:
Турция
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