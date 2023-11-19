В Астане из-за ураганного ветра пострадали четыре человека

У всех пациентов, доставленных в травмпункты, состояние удовлетворительное, сообщила пресс-служба администрации столицы Казахстана

АСТАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Четыре человека, пострадавших в субботу в результате ураганного ветра в Астане, обратились в травмпункты за медицинской помощью. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Казахстана.

"Бригадами скорой медицинской помощи четверо пациентов были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами. В основном это ушибы, ссадины. Один ребенок поступил с закрытым переломом стопы. У всех пациентов состояние удовлетворительное, реанимационных пациентов нет", - говорится в сообщении.

Отмечено, что из-за сильного порывистого ветра была сорвана часть фасада школы-лицея №79. Ориентировочная площадь ущерба составила порядка 120 кв. м. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме для устранения последствий ураганного ветра, порывы которого достигали 23 м/с.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Павлодарской области, в регионе из-за непогоды зарегистрировали 42 факта срыва кровли зданий. Произошло отключение электроэнергии в 100 населенных пунктах. В настоящее время электроснабжение восстановлено в 60, остаются без электроэнергии 40 населенных пунктов. В городе Экибастузе ночью из-за ураганного ветра было нарушено электроснабжение ТЭЦ. Утром в воскресенье станция восстановила работу.

По данным администрации Карагандинской области, в регионе из-за непогоды зафиксировали факты срывов кровли со зданий, отключения электроснабжения, а также падения деревьев.