На Алтае из-за непогоды задержали движение 16 электричек и 2 пассажирских поездов

В некоторых пригородных кассах региона приостановили продажу билетов

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. В Алтайском крае из-за отключения электроэнергии из-за ветра задержали движение 16 электричек и 2 пассажирских поездов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

"На станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии. На станции ведутся восстановительные работы. В связи со сложившейся ситуацией задержано 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда", - сообщили в пресс-службе.

В пригородных кассах от остановки Развилка до станции Среднесибирская по той же причине приостановили продажу билетов, проездные документы можно приобрести в самих поездах у контролеров.

Сотрудники АО "Алтай-пригород" оказывают всю необходимую помощь транзитным пассажирам, в частности поддерживая в вагонах тепло во время стоянки поездов. "Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимает все меры для ввода поездов в график", - добавили в пресс-службе.