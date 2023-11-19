19 ноября, 06:53

В регионах Сибири более 170 населенных пунктов остались без электроснабжения

Порывы ветра местами достигали 25 м/с

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Более 170 населенных пунктов из-за непогоды остались без света в нескольких регионах Сибирского федерального округа, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Омской и Кемеровской областях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

"171 населенный пункт по всей Сибири", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе, в сибирских регионах ночью зафиксировали снег, дождь и ветер до 25 м/с. "Бригады "Алтайэнерго", "Кузбассэнерго - РЭС" и "Омскэнерго" уже восстанавливают электроснабжение на территории своих регионов. Бригады "Хакасэнерго" и "Красноярскэнерго" готовы встретить непогоду, когда шторм доберется", - пояснили в пресс-службе.

В мобильных аварийно-восстановительных бригадах компании задействовали 4 567 человек и 1 824 единицы спецтехники. В Алтайском крае из-за непогоды повреждения получили кровли на домах и объектах социальной инфраструктуры, фасады зданий, повалило  деревья, имеются порывы линии электропередач. Прокуратура региона поставила на контроль ликвидацию последствий непогоды.

В компании "Российские энергетические сети", осуществляющей энергоснабжение в Новосибирской области, сообщили, что больше всего от непогоды пострадали пять районов региона. "Электроснабжение восстанавливается в максимально возможные короткие сроки, но в некоторых случаях требуется больше времени для расчистки ЛЭП от упавших предметов", - пояснили в пресс-службе. 

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РоссияАлтайский крайАлтайКемеровская областьНовосибирская областьОмская область
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