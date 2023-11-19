В Херсонской области силы РФ пресекли высадку десанта ВСУ

Как сообщили в оперативных службах региона, уничтожено две лодки и 11 солдат

ГЕНИЧЕСК, 19 ноября. /ТАСС/. Российские силы на херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на о. Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Уничтожена лодка ВСУ в русле р. Днепр, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе н. п. Садовое", - сказал собеседник.

В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Новоберислав.

ВСУ продолжают вести огонь по мирному населению левобережья. В течение дня в субботу ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 67 снарядов, обстреляв Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Алёшки, Саги, Крынки, Новую Маячку. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н. п. Новая Каховка, н. п. Каховка, н. п. Алешки, н. п. Кардашинка, н. п. Крынки, н. п. Раденск, н. п. Голая Пристань, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавили в оперативных службах.