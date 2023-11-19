В районе Новой Каховки из-за непогоды отсутствует электричество

Сильный ветер повредил линии электропередачи

ГЕНИЧЕСК, 19 ноября. /ТАСС/. Линии электропередачи повреждены из-за сильного ветра в районе Новой Каховки Херсонской области, подача электричества приостановлена в несколько населенных пунктов, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Сегодня в связи обрывами линий электропередачи из-за сильного ветра приостановлена подача электроэнергии в населенных пунктах: Днепряны, Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка, Обрывки, Тополевка, Райское. Проводятся работы для обеспечения подачи электроэнергии", - сказано в сообщении.

Аварийные и коммунальные службы Новой Каховки приступили к ликвидации последствий ураганного ветра: дороги и тротуары расчищаются от упавших деревьев, бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения.

Как сообщил ТАСС председатель совета депутатов округа Владимир Леонтьев, в самой Новой Каховке по-прежнему работает свет и связь. "Пока ничего экстраординарного, власти контролируют ситуацию", - добавил он.