В Удмуртии задержали мужчину по подозрению в убийстве двух детей

По версии следствия, из-за развода с женой он ударил ножом спящих сына и дочь

ТАСС, 19 ноября. В Удмуртии по подозрению в убийстве двух детей задержали мужчину, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в связи с убийством двух малолетних детей, тела которых обнаружены в Кезском районе (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц, [убийство] малолетнего)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый утром 18 ноября, испытывая неприязнь к жене из-за развода, ударил спящих семилетнего сына и трехлетнюю дочь ножом в область сердца, дети умерли. После совершения преступления подозреваемый скрылся, позднее его задержали полицейские в лесном массиве.

В пресс-службе МВД по Удмуртии журналистам рассказали, что случай произошел в селе Кабалуд. Подозреваемого задержали в деревне в соседнем районе. Семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, задержанный мужчина к уголовной ответственности ранее не привлекался.