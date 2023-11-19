В Новокузнецке женщину госпитализировали после падения на нее рекламного баннера

У пострадавшей диагностировали компрессионные травмы

ТАСС, 19 ноября. Рекламный баннер, сорванный ураганным ветром, упал на 59-летнюю женщину в Новокузнецке. Пострадавшую госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"Женщина, 59 лет, состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшая, на которую упал рекламный баннер, получила компрессионные травмы. Ее госпитализировали.

Повреждения линии электропередач привели к отключению энергоснабжения в Новокузнецке. Остановлена работа объектов водоснабжения и котельных. Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, введен режим повышенной готовности из-за стихии, с которой город не сталкивался с 1978 года. Кузнецов попросил жителей не выходить на улицу. Он пояснил, что из-за отсутствия электричества не ходят трамваи и троллейбусы.

Всего, по данным компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра в Сибири более 170 населенных пунктов остались без света, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Омской и Кемеровской областях. Ураган стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры.