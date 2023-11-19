В Алтайском крае из-за непогоды два человека получили травмы

В регионе без света остались более 70 населенных пунктов

БАРНАУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Два человека травмировались в Барнауле Алтайского края из-за непогоды, сообщили в ГУ МЧС по краю.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по различным причинам травмировано два человека в краевой столице", - сообщили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что от электроснабжения отключили 71 населенный пункт в 6 районах края. "Около 40 тыс. человек отключено от электроэнергии. Из двух пострадавших одна отпущена домой, вторая госпитализирована", - уточнили в ведомстве.

Работает 39 аварийно-восстановительных бригад. По данным КГКУ "Алтайавтодор", во избежание падения деревьев на автомобили ограничено движение для всех видов транспорта на одном участке автомобильной дороги.

Всего, по данным компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра более 170 населенных пунктов остались без света в Сибири, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Омской и Кемеровской областях. Ураган стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры.