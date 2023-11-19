В Красноярском крае ураганный ветер повредил социальные объекты

По данным главы региона Михаила Котюкова, никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ураганный ветер сорвал крыши с домов и социальных объектов в Красноярском крае, сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

"Из-за сильного ветра в крае оперативные службы сегодня работают в режиме повышенной готовности. Ситуация с отключениями электричества в муниципалитетах находится под контролем. Ремонтные подразделения сетевых организаций устраняют последствия аварий. В ряде городов и районов пострадали крыши, в том числе социальных объектов. К счастью, пострадавших нет. Кровли будут восстановлены", - написал глава региона в своем Telegram-канале, не уточнив количество затронутых непогодой зданий.

В Заксобрании Красноярского края уточнили, что в регионе есть более 50 участков, где требуется устранить последствия урагана. "Соответствующие службы держат ситуацию на контроле. Работы по ликвидации последствий штормового ветра идут полным ходом, депутаты находятся на связи с муниципалитетами в своих территориях. Большая просьба к жителям: прислушивайтесь к рекомендациям МЧС, не выходите на улицу без необходимости. Берегите себя", - приводит пресс-служба Заксобрания слова председателя регионального парламента Алексея Додатко.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с сорванной крышей больницы в Сухобузимском районе края. Котюков попросил жителей края соблюдать меры предосторожности. Согласно прогнозу, сильный ветер сохранится минимум до 19:00 (15:00 мск).