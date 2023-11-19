ВСУ выпустили ракету и произвели более 50 выстрелов по Белгородской области

ТАСС, 19 ноября. Более 50 выстрелов зафиксировали за минувшие сутки по Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, по окраине поселка Ровеньки выпустили ракету "Точка-У", число поврежденных домов увеличилось до семи. Два человека пострадали при детонации дрона-камикадзе в Грайворонском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено шесть артиллерийских снарядов. По селу Щетиновка выпущено восемь артиллерийских снарядов, также в селе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 8 минометных снарядов и 20 гранатометных выстрелов. В Ровеньском районе по окраине поселка Ровеньки выпущена ракета "Точка-У", - написал он.
В Грайворонском городском округе дрон-камикадзе атаковал объект связи, при детонации снаряда были ранены два человека - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Как добавил Гладков, в основном при попытках атак обошлось без пострадавших. Были повреждены два трактора.
По уточненным данным, в результате обстрела число поврежденных частных домовладениях увеличилось до семи, также зафиксировали повреждения трех автомобилей и на территории одного из предприятий.