В Ялте из-за непогоды произошли перебои с электроэнергией и подтопления

По данным мэра города Янины Павленко, сель, сошедший в Гурзуфе, повредил автомобиль

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Перебои с электроэнергией, подъем уровня воды и подтопления квартир в жилых домах произошли в Ялте из-за непогоды, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

"В Ялте вследствие обильных осадков, которые фактически не прекращаются более суток, фиксируем подъем уровня воды в реках. Есть подтопления четырех подвалов в Краснокаменке и четырех в Гурзуфе - сотрудники МЧС и коммунальные службы города на месте, ликвидируют последствия. Фиксируем жалобы о затоплении квартир в домах, где идет ремонт крыш. Ждем представителей фонда капремонта для оперативного реагирования, со своей стороны в ближайшее время выйдем на обходы для составления актов", - написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, в Гурзуфе сошел сель, в результате чего пострадал автомобиль, коммунальные службы приступают к расчистке подвалов четырех домов после подтопления. Кроме того, есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе. Специалисты "Крымэнерго" приступили к ликвидации аварий. "Упавшее дерево перегородило дорогу в Нижней Ореанде на выезде к Ливадии. Уберем в порядке очереди, прошу временно ограничить поездки в данном направлении. Подтопление подземного перехода у Овощного рынка - в работе, воду откачиваем", - уточнила Павленко.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигнуть 35 м/с. Также сообщалось, что 19 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.