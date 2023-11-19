Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки в Сахалинской области

По данным СМИ, конфликт произошел между участниками СВО и сотрудниками ЧОП

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта между участниками специальной военной операции и сотрудниками ЧОП в Сахалинской области. Об этом ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия в Сахалинской области", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по области Базарову возбудить уголовное дело в отношении сотрудников частного охранного предприятия, а также провести проверку законности деятельности самого предприятия.

По данным СК, в СМИ сообщалось о конфликте между посетителями одного из заведений Южно-Сахалинска, среди которых были участники специальной военной операции и сотрудники частного охранного предприятия.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится процессуальная проверка", - сообщили в СК.