В Кузбассе из-за урагана произошли отключения электроэнергии в девяти шахтах

На четырех объектах проводили эвакуацию

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Отключения электроэнергии зафиксировали в девяти шахтах Кузбасса, из четырех из них пришлось выводить людей. Большинство нарушений уже устранили, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"Сегодня [19 ноября] в Кузбассе прошел ураганный ветер, из-за которого происходят порывы высоковольтных линий электропередачи. В результате эпизодически отключалась электроэнергия на подстанциях, которые питают угольные предприятия. Как рассказал министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев, по данным на 13:30 (09:30 мск), отключения были в девяти шахтах, в четырех из них пришлось вывести людей - электроэнергии не было более 30 минут. Сейчас шахтеры находятся в безопасности. В настоящее время практически на всех предприятиях подача электроэнергии восстановлена, работают системы жизнеобеспечения, подкачки воды и проветривания шахт. Все аварийно-спасательные службы находятся в стадии готовности", - говорится в сообщении.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ураганный ветер до 33-35 м/с и более сохранится до конца дня.

Всего, по данным компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра свыше 170 населенных пунктов остались без света в Сибири, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Омской и Кемеровской областях. От электроснабжения оказались отключены десятки тысяч человек. Ураган стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также гибели людей. В целом, по подсчетам ТАСС, травмы от последствий непогоды на вечер воскресенья получили восемь жителей Сибири и еще двое погибли.