19 ноября, 10:40

У черноморского побережья Турции шторм разломил сухогруз на две части

Пострадавших нет, 13 членов команды эвакуировали на берег

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Сухогруз под флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли, расположенного на черноморском побережье Турции. Шторм разломил судно на две части, 13 членов команды эвакуированы на берег, пострадавших нет, сообщает телеканал Sözcü.

Значительная часть территории Турции в эти выходные оказалась во власти непогоды. Оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле, Анкаре, Измире и более чем 60 других городах. Синоптики предупредили о шквалистом ветре, ливнях, подтоплениях.

В Стамбуле местные власти сообщили о возможности возникновения в воскресенье ураганного ветра скоростью 25-30 м/с, который будет сопровождаться ливнем. Из-за непогоды в аэропортах в субботу и воскресенье были отменены почти 200 внутренних и международных рейсов. 

Теги:
Турция
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