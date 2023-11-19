В Алтайском крае женщина погибла во время урагана

Ее унесло на 30 м вместе с листом настила, оторвавшегося с крыши

ТАСС, 19 ноября. Женщина погибла во время ураганного ветра в Алтайском крае. Прокуратура организовала проверку, сообщила ТАСС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будут изучены обстоятельства гибели женщины, проконтролировано принятие процессуального решения по факту ее смерти, а также будет дана оценка проведенным строительным работам", - сказала она.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что происшествие случилось на Лунной улице в Центральном районе Барнаула. Ночью женщина и ее гражданский муж услышали шум, вышли на улицу. Увидев, что лист настила крыши отрывается, женщина стала его удерживать. После чего лист оторвался, и женщину вместе с ним унесло на 30 м.