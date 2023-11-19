На Алтае по факту гибели трехлетнего ребенка при пожаре возбудили уголовное дело

Возгорание произошло в частном жилом доме

ТАСС, 19 ноября. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка на пожаре. Об этом журналистам сообщили в управлении СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 19 ноября в селе Николаевка Немецкого национального района произошло возгорание частного жилого дома. При тушении пожара обнаружили тело трехлетнего ребенка. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила, что ход уголовного дела поставлен прокурором края на контроль.