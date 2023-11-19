19 ноября, 11:38

В Крыму в ДТП погибли четыре человека

Проводится проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в районе села Николаевка в Крыму, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

"По имеющейся информации, сегодня автомобиль Lada Kalina, двигаясь в районе села Николаевка Советского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104. В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобилей и два пассажира, находившиеся в транспортных средствах, скончались от полученных травм", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося. 

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