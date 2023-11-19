19 ноября, 12:03
Стрельба в США

CNN: в США погибли четыре человека в результате стрельбы

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Мемфис

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Три женщины и 13-летняя девочка были убиты в результате стрельбы в городе Мемфис (штат Теннесси). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По ее данным, также пострадала 15-летняя девочка. Она находится в критическом состоянии.

Согласно сведениям CNN, в убийствах подозревается 52-летний Мэвис Кристиан-младший, он объявлен в розыск. Полиция заявила, что подозреваемый "вооружен и чрезвычайно опасен".

Как сообщает CNN, по меньшей мере одно из убийств рассматривается как эпизод домашнего насилия. При этом информация о личностях погибших и пострадавшей и об их связи с подозреваемым не разглашается. 

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СШАСтрельба в США
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