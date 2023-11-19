Более 50 тыс. жителей Крыма остались без электроснабжения из-за непогоды

По информации Минэнерго РФ, ремонтом занимаются более 350 человек в составе 119 бригад

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Штормовой ветер, порывы которого достигают в Крыму 30 м/с, лишили электричества более 50 тыс. жителей полуострова, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"С утра происходят массовые отключения электросетевых объектов ГУП "Крымэнерго". <…> Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 88 населенных пунктах [с населением] 51 124 человек", - говорится в сообщении.

По информации Минэнерго РФ, ремонтом занимаются более 350 человек в составе 119 бригад с помощью 131 единицы специальной техники.

Ранее власти Керчи и Ялты сообщили о перебоях с электроэнергией и ряде других ЧП, случившихся из-за непогоды.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигнуть 35 м/с. Также сообщалось, что 19 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.