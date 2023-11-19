В Удмуртии суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве своих детей

В региональной прокуратуре также сообщили, что ведомство проводит проверку причин и условий, способствовавших гибели детей

ТАСС, 19 ноября. Суд в Удмуртии заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве двух своих детей, сообщили журналистам в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Кезского района суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве двух малолетних детей (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что ведомство проводит проверку причин и условий, способствовавших гибели детей.

По данным следствия, мужчина на фоне конфликта с женой из-за развода ударил спящих семилетнего сына и трехлетнюю дочь ножом в область сердца, дети погибли. В полиции журналистам рассказали, что семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, арестованный мужчина к уголовной ответственности ранее не привлекался.