19 ноября, 13:11

В Заринске Алтайского края из-за шторма отключили электроснабжение на подстанции

В городе проживает более 47 тыс. человек

БАРНАУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Штормовой ветер, порывы которого достигают 35 м/с, стал причиной отключения электроснабжения на подстанции в Заринске в Алтайском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Виктор Томенко.

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"По данным на 17:00, без электричества оставались 58 населенных пунктов в 13 муниципальных округах. В этих населенных пунктах живут больше 13 тыс. человек. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Заринске, где на подстанции было отключено электроснабжение", - написал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Россети Сибирь", из-за непогоды было повреждено оборудование на подстанции "Городская" в Заринске. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Большая часть потребителей получают электроэнергию. Остальные будут запитаны в ближайшее время. О количестве человек, в чьи дома была прекращена подача электроэнергии, не сообщается.

По словам Томенко, в Барнауле зафиксировали почти 300 происшествий, связанных со штормом, треть из которых уже удалось устранить. В краевой столице повреждены 33 автомобиля из-за упавших деревьев и обломков кровель. Пострадали и крыши административных зданий по всему региону. В их числе Завьяловский центр детского творчества, Гилевский дом культуры, Гоноховская школа. В Солтонском районе сорвана кровля со здания столовой и котельной школы, а также четырехквартирного жилого дома. В шести образовательных учреждениях района приостановлена циркуляция котельных из-за перебоев с электричеством.

По данным "Россети Сибирь", сейчас основные работы на "больших" ЛЭП сосредоточены в Кытмановском, Солтонском, Бийском, Заринском, Первомайском районах. Ведется работа с муниципалитетами по согласованию мест подключения резервных источников электроэнергии для питания котельных и объектов водоснабжения. В восстановительных работах задействовано 98 бригад - это 286 человек и 109 единиц техники.

Заринск расположен в Алтайском крае. Здесь проживает более 47 тыс. человек. В Алтайском крае 19 ноября объявили штормовое предупреждение. По данным ГУ МЧС по региону, порывы ветра достигают 35 м/с. Из-за стихии в Барнауле травмы получили два человека, погибла женщина. 

Теги:
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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