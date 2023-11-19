В Москве за разбой арестовали лжеработодателя

По данным прокуратуры, он избил и отобрал деньги у человека, который пришел к нему якобы на встречу по вакансии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мужчина, представившийся работодателем, избил и отобрал деньги у человека, который откликнулся на объявление о ночной подработке, сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы.

"Прибыв к станции метро "Рижская", пострадавший встретился с "работодателем", который вместо предложения по работе сразу достал нож и потребовал перевести ему на карту денежные средства, подвергнув избиению", - сообщили в столичной прокуратуре.

Там отметили, что мужчина, опасаясь за свою жизнь, выполнил указания нападавшего, а тот скрылся.

"33-летнему фигуранту предъявлено обвинение по статье "Разбой" (ч. 2 ст. 162 УК РФ), с учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в надзорном ведомстве.