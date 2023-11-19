В Новгородской области задержали мужчину, который въехал в толпу людей

Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу

ТАСС, 19 ноября. Следователи СК РФ задержали в Новгородской области мужчину, который въехал в толпу людей у ресторана в городе Боровичи. Об этом ТАСС сообщили в СК.

"Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель Mercedes умышленно совершил наезд на группу людей, в результате чего двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина задержан.

В СК отметили, что с учетом тяжести преступления следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.