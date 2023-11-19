Число погибших в ДТП под Новосибирском выросло до двух

В медучреждении умер водитель одного из транспортных средств

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и "Газели" под Новосибирском выросло до двух. В медучреждении умер водитель одного из транспортных средств, сообщили в областной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель "Газели" скончался в медицинском учреждении, пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте", - сказал начальник отделения ГИБДД муниципального отдела МВД России "Искитимский" Олег Носулин на видео, размещенном в Telegram-канале автоинспекции.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло днем в Искитимском районе. Водитель "Газели" выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом Peugeot, который перевозил пассажиров.

Как сообщали в Минздраве области, в ДТП пострадали 14 человек, семь из них были госпитализированы. По данным ГУ МВД по региону, на момент автоаварии в салоне автомобиля Peugeot находились 17 человек. СК начал доследственную проверку о ненадлежащем оказании услуг.