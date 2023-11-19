В индийском аэропорту приостановили полеты из-за неопознанного объекта

По информации NDTV, это мог быть БПЛА

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноября. /ТАСС/. Все полеты в аэропорту Импхала - столицы индийского штата Манипур - были остановлены на несколько часов из-за неизвестного летающего объекта, возможно, беспилотного летательного аппарата, появившегося в воздухе рядом со взлетно-посадочной полосой. Как сообщил телеканал NDTV, три авиалайнера с пассажирами простояли на ВПП более трех часов, а два прибывающих рейса были перенаправлены в Калькутту.

Как только неопознанный объект был замечен, администрация аэропорта немедленно закрыла воздушное пространство. Администрация подтвердила факт инцидента: прием и отправка рейсов возобновились после того, как компетентные органы дали на это разрешение.

Как сообщил журналистам один из руководителей аэропорта на условиях анонимности, "довольно крупный объект" летал более часа. Кому он мог принадлежать, пока не сообщается.

Реакция властей аэропорта объясняется ситуацией в штате Манипур, которая остается напряженной с весны 2023 года, когда мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает несколько привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственные учреждения и при поступлении в высшие учебные заведения. Требования мейтей вызвали возмущение автохтонного племени куки, которое составляет 56% населения штата и сочло их ущемлением своих прав. В мае в Манипуре вспыхнули межплеменные столкновения, жертвами которых стали около 200 человек, десятки пропали без вести.