19 ноября, 15:57

В ДТП в Ульяновской области погибли три человека

Среди погибших двое взрослых и девочка 2010 года рождения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Камаза" в Ульяновской области, сообщается в телеграм-канале УМВД России по региону.

По предварительной информации, авария произошла около 18:30 (17:30 мск) на трассе М-5 "Урал" у поселка Нагорный Николаевского района. Водитель Lada Granta столкнулся с движущимся в попутном направлении "Камазом". "В результате ДТП погибли три человека, находящиеся в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.

Среди погибших двое взрослых и девочка 2010 года рождения. 

Теги:
РоссияУльяновская область
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