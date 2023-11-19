В ДТП в Ульяновской области погибли три человека

Среди погибших двое взрослых и девочка 2010 года рождения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Камаза" в Ульяновской области, сообщается в телеграм-канале УМВД России по региону.

По предварительной информации, авария произошла около 18:30 (17:30 мск) на трассе М-5 "Урал" у поселка Нагорный Николаевского района. Водитель Lada Granta столкнулся с движущимся в попутном направлении "Камазом". "В результате ДТП погибли три человека, находящиеся в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.

Среди погибших двое взрослых и девочка 2010 года рождения.