19 ноября, 16:00

Число отключенных потребителей в Сибири выросло до 225 тыс. человек

По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали девять человек

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Более 225 тыс. потребителей остались без света в Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях и республике Хакасия в результате непогоды по состоянию на 16:00 по московскому времени, следует из данных Минэнерго России.

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"Кемеровская область - Кузбасс <…> ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" - 33,2 тыс. чел.; ООО "КЭнК" - 39,3 тыс. человек. Алтайский край на 16:00 отключены 16,2 тыс. чел. Красноярский край - 96 тыс. человек. Новосибирская область - 9,8 тыс. человек. Хакасия - 13,7 тыс. человек. Иркутская область - 17,2 тыс. человек", - говорится в оперативной справке Минэнерго.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, в воскресенье в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 170 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали девять человек, еще трое погибли. 

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